Vídeo: vacas sobem em telhado de policlínica e fazem estrago

Apesar do susto, os animais passam bem e não sofreram ferimentos | Autor: Reprodução

Duas vacas e um bezerro subiram no teto de uma policlínica localizada no centro da cidade de Jurema, em Pernambuco, nesta quinta-feira (22). Logo em seguida, um dos animais caiu e parte do telhado da unidade de saúde desmoronou. Não houve feridos.

De acordo com autoridades locais, o ocorrido só fó possível porque uma parte do telhado da unidade está nivelada ao chão, e encontra-se próxima a um terreno desocupado. A situação facilitou, portanto, a subida dos animais ao teto.

"A vacas estavam em um terreno abandonado localizado na parte de trás da unidade de saúde. Como a cidade possui várias ladeiras, algumas ruas são mais altas que outras. Por coincidência, o terreno fica no mesmo nível do teto do local. As vacas estavam andando e subiram no telhado, mas uma delas ficou presa na estrutura do telhado", afirmou a Prefeitura de Jurema.

Na ocasião, a Defesa Civil foi acionada, mas antes que chegassem, moradores e comerciantes conseguiram retirar uma das vacas que ficou presa na estrutura. Apesar do susto, os animais passam bem e não sofreram ferimentos.

Por conta do incidente, a unidade de saúde permaneceu fechada até sexta-feira (23). Segundo assessoria da clínica, os reparos da estrutura estão previstos até a próxima semana.

