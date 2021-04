Vídeo: jovem que previu morte conheceu motorista no dia do acidente

O motorista estaria dirigindo embriagado | Foto: Reprodução

O caso da estudante de veterinária e influencer, Emmily Miranda, de 20 anos, ganhou uma nova informação: a jovem conheceu o motorista do carro no dia em que sofreu o acidente. Ela e outras duas pessoas morreram no último dia 8 de abril, em Niterói, no Rio de Janeiro.

Um vídeo foi gravado pela garota momentos antes do acidente, em que ela chega a dizer: "A gente vai morrer". O veículo estava a mais de 100 km/h, quando o condutor, Leonardo Moraes da Silva Pagani, perdeu o controle do carro, que capotou com os 5 jovens.

Relembre o caso:

Antes de acidente, jovem filma painel e diz: 'A gente vai morrer'; veja vídeo

O motorista estaria dirigindo embriagado. Leonardo pode ser indiciado por triplo homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.

Veja o vídeo:

Leia mais:

Mortes por acidente de trânsito aumentam em Manaus