Professor de universidade cai de rocha e morre durante escalada em SP

Bianch não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital | Foto: Reprodução

Praticar escalada requer muita atenção, cuidado e preparo. Qualquer descuido ou falha no equipamento pode ser a prática de um exercício sem volta . Desta vez, a prática fez uma vítima em São Paulo.

O professor universitário Inácio Bianchi, de 56 anos, morreu após cair durante escalada em uma rocha no município de Cruzeiro. O acidente ocorreu na estrada de Perequê, na última quinta-feira (29). Bianchi caiu de uma altura de aproximadamente 10 metros, por volta das 12h

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe acionou o helicóptero da Polícia Militar para realizar o resgate, mas o escalador não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Segundo testemunhas, o professor armou o rapel para abrir caminho para uma nova via de escalada, mas se equivocou quanto ao que seria a metade da corda.

No montanhismo e na escalada, ele era muito conhecido. O engenheiro se destacou desenvolvendo vários lugares próprios para o esporte radical no interior de São Paulo, com destaque para a Falésia Paraíso, em Pindamonhangaba (SP).

*Metrópoles

