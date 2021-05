Garis encontram R$ 40 mil no lixo e devolvem valor ao dono; veja

Após o caminhão de lixo passar na sua porta, o empresário correu atrás do veículo e pediu ajuda à equipe para recuperar o dinheiro e os cheques | Foto: Reprodução

Notícias de honestidade mostram que nem todas as pessoas são movidas por dinheiro. Desta vez, quem deu o exemplo foi um grupo de garis em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal.

O grupo ajudou um empresário a recuperar uma pasta com cerca de R$ 25 mil em dinheiro e R$ 15 mil em cheques que havia sido jogada, por ele, no lixo, na última sexta (30).

Após o caminhão de lixo passar na sua porta, o empresário correu atrás do veículo e pediu ajuda à equipe para recuperar o dinheiro e os cheques. Após o desespero do morador, os garis descarregaram o lixo e abriram sacola por sacola até resgatar o valor.

O gari Deyvid Sousa da Silva contou que o empresário ficou feliz por ter resgatado o dinheiro de volta. Em entrevista à TV Anhanguera, filiada da Globo em Goiás, contou como foi o resgate dos valores.

“O rapaz nos parou e falou que tinha perdido uma quantia em dinheiro. Ele veio seguindo a gente. Descarregamos o caminhão, vasculhamos e começamos a procurar o dinheiro. Por sorte, achamos e devolvemos. Ele ficou muito satisfeito e deu até uma gratificação para nós”

A Prefeitura de Alexânia informou que o dono do dinheiro tem uma loja de materiais de construção na cidade e contou que juntou o faturamento da empresa, colocou tudo em uma pasta e a jogou, sem perceber, dentro de uma lixeira do escritório.

O funcionário da loja, que não quis de identificar, disse que o gesto de honestidade comoveu toda a equipe da empresa.

“Primeiramente, temos que agradecer a eles. Se fossem pessoas do coração ruim, tinham pegado e não tinham falado nada e nem tinham ajudado, mas eles ajudaram a gente e entregaram honestamente”

