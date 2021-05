Menino Henry faria 5 anos nesta segunda (3) e pai faz homenagem; veja

Leniel Borel disse que o filho completaria 5 anos | Foto: Reprodução

O pai do pequeno Henry Borel, fez uma homenagem emocionante pelas redes sociais. Leniel Borel disse que o filho completaria 5 anos nesta segunda (3).

Henry foi morto no dia 8 de março no apartamento onde morava no Rio de Janeiro com a mãe e o padrasto.

Veja trecho da homenagem:

"Henry, hoje seria seu aniversário de 5 aninhos. Mais uma festa para comemorarmos juntos, sempre do jeitinho que você queria, com todos os personagens, brincadeiras, bolos e brigadeiros que você gostava. Emocionante era ver sua alegria ao abrir os presentes. Que orgulho de você, meu presente de Deus! Ah, como era lindo te ver crescendo"

Leia na íntegra:

R7*

Leia mais sobre o caso:

Cabelereira diz que Henry ligou para a mãe após suposta agressão