Reinfecção: Bolsonaro diz que voltou a ter sintomas de Covid-19

A declaração do presidente vem em meio à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado | Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou na noite desta quinta-feira (6), durante transmissão ao vivo semanal, que voltou a ter sintomas da covid-19. A fala foi usada para defender o uso de tratamentos sem comprovação científica.

"Eu tava com sintoma há poucos dias em uma possível reinfecção e tomei ivermectina e, no dia seguinte, tava bom, pô", afirmou o presidente. Bolsonaro já foi diagnosticado uma vez com covid-19. Ele testou positivo para o novo coronavírus em julho do ano passado.

A declaração do presidente vem em meio à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado. Bolsonaro criticou os questionamentos feitos pelo colegiado ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que depôs nesta quinta. "A CPI hoje bateu muito no Queiroga. 'Cloroquina, cloroquina, cloroquina.' O tempo todo cloroquina. 'Ah, o presidente falou...' Eu fui tratado com cloroquina e ponto final", disse o chefe do Executivo.

"Quando eu tenho um problema de estômago alguém sabe o que eu tomo? Eu tomo Coca-Cola. E fico bom. É problema meu. O bucho é meu. Talvez a Coca-Cola, o meu bucho todo corroído pela Coca-Cola, me salvou da facada do Adélio", seguiu o presidente, que completou: "canalha é quem diz que não toma isso e não tem alternativa".

Ainda sobre a CPI, o presidente comentou brevemente o depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que culpou Bolsonaro pelo atraso na vacinação no Brasil. "A primeira pessoa a ser vacinada no mundo não foi em novembro, foi em dezembro, dia 8 de dezembro, no Reino Unido, que é fabricante da vacina. Ser Ministro da Saúde de fora é fácil", disparou.

*Com informações do SBT

Leia mais:

Em Manaus, Eduardo Braga critica Bolsonaro em entrevista

Vídeo: Bolsonaro chama repórter de 'idiota', em passagem pela Bahia