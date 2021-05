Explosão de gás destrói restaurante em Belém; veja vídeo

O local segue isolado para avaliação de risco | Foto: Divulgação

Manaus - Uma explosão decorrente de um vazamento de gás destruiu um restaurante dentro do Terminal Rodoviário de Belém (PA), no bairro de São Brás. O acidente ocorreu na manhã deste sábado (8), e deixou uma mulher gravemente ferida. Além dela, outras três pessoas tiveram ferimentos e todas foram encaminhadas para o hospital.

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 7h da manhã e destruiu o local. Em vídeo, é possível ver a funcionária do restaurante, Maria do Socorro Conceição, sendo atingida pela explosão. A mulher teve queimaduras graves e foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Belém.

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Pará, o impacto da explosão foi tão grande que estrutura do imóvel ficou abalada.





Áreas vizinhas também foram atingidas pelo impacto. Equipes dos bombeiros isolaram o local, onde ainda realizam avaliação e eliminação dos riscos decorrentes da explosão.

A empresa que administra o Terminal Rodoviário de Belém informou que prestou socorro aos feridos e que sua equipe técnica e de manutenção fará o trabalho de limpeza, remoção de entulhos e recuperação da área atingida pela explosão.

Todas as áreas de embarques e desembarques do local, seguem sem qualquer alteração e funcionando normalmente, pois o local do acidente é afastado das zonas essenciais do Terminal Rodoviário de Belém.

