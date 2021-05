Vídeo: bebê ferido em creche de SC recebeu alta no Dia das Mães

A saída de Henrique foi comemorada pelos funcionários do hospital | Foto: Divulgação

Henrique, o menino de 1 ano e 8 meses, que sobreviveu ao ataque a creche em Saudades, Santa Catarina , teve alta neste domingo (9). Ele foi o único sobrevivente da ação que matou cinco pessoas, sendo três crianças com menos de dois anos, uma professora e uma funcionária da escola na última terça-feira (4).

A saída de Henrique foi comemorada pelos funcionários do Hospital da Criança Augusta Muller Bohner, em Chapecó (SC). Confira um vídeo divulgado pela afiliada do SBT em Santa Catarina, a SCC, com a saída de Henrique do hospital:

Henrique esteve internado desde o dia do ataque e chegou a passar um período na UTI. Ele foi levado ao hospital pela agente educadora Aline Biazebetti. Ela mora perto da creche, ouviu gritos na escola infantil e correu para o local, onde conseguiu resgatar a criança e levá-lo para atendimento médico.

No dia da alta, que coincidiu com o Dia das Mães, Henrique recebeu uma plaquinha escrita "você é um super herói". O pai da criança fez um pedido para as famílias das vítimas do atentado.

Atentado à creche

Na última terça-feira (4), Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, invadiu uma creche na cidade de Saudades (SC), e atacou crianças e profissionais com uma faca. Ele também tentou conta a própria vida. Três crianças com menos de dois anos, uma professora a uma funcionária da escola não resistiram aos ferimentos.

A defesa do autor da tragédia pediu que a Justiça realizasse um exame para avaliar a sanidade mental do jovem, mas a solicitação foi negada. Ele está hospitalizado em um hospital de Chapecó.

*Com informações do Sistema Catarinense de Comunicações - SBT News

