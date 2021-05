Motocicleta pega fogo enquanto era abastecida; veja vídeo

Não houve feridos | Foto: Reprodução

Um frentista foi o responsável por enfrentar o fogo para apagar o incêndio que consumia uma moto em posto de combustíveis na cidade de Granja, a 300 quilômetros de Fortaleza. As chamas assustaram o motociclista e outras pessoas próximas, que correram do local. Não houve feridos.

O caso aconteceu por volta das 11h do domingo (16), na localidade de Adrianópolis, distante 50 km da sede do município. Câmeras de segurança registraram o caso. Segundo relato do frentista, o grupo fazia trilha e retornava de Bitupitá, no Litoral-Oeste do Ceará.

O vídeo das câmeras de segurança do posto de combustíveis mostra o funcionário bem próximo às chamas com um extintor tentando apagá-las.

As imagens mostram que o fogo consumiu mais rápido o veículo, mas não atingiu a bomba do combustível. Depois de alguns minutos, o incêndio foi controlado com uso do extintor de incêndio.

Veja o vídeo que registrou o momento do incidente:

