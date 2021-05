Vídeo: mulher filmada após explosão de botijão de gás morre no Pará

Maria do Socorro foi internada em estado grave mas não resistiu | Foto: Reprodução

Explosões que envolvem botijão de gás são perigosas. Na sua grande maioria, pessoas morrem e também são constatadas perdas materiais. O impacto da explosão é tão forte que pode destruir diversos imóveis.

Maria do Socorro Teodoro, 43, morreu na terça-feira (18), 10 dias após sair andando de uma explosão de gás . O caso aconteceu em Belém, e a mulher chegou a ter 77% do corpo queimado.

Maria do Socorro foi internada em estado grave no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, referência no tratamento de queimaduras. Com lesões internas e externas, ela foi logo intubada e encaminhada para a UTI.

Veja o vídeo no momento em que ela sai com o corpo queimado da explosão:

Segundo a reportagem, um vazamento no botijão de gás na cozinha em que Maria do Socorro trabalhava ocasionou o acidente. O espaço é parte de uma casa onde funcionava o sindicato das vans do Pará, no centro de Belém. Vazamentos em locais fechados são extremamente perigosos.

Em Manaus

Em fevereiro deste ano, oito apartamentos foram destruídos após uma forte explosão em um dos apartamentos de um condomínio particular no quilômetro 2, da rodovia federal BR-174. A causa possivelmente é um vazamento de gás.

Testemunhas informaram que um homem teve queimaduras pelo corpo e duas crianças ficaram feridas. O advogado do condomínio Paulo Oliveira informou a imprensa que haverá uma reunião com moradores para averiguar os prejuízos. Uma seguradora também já foi acionada.

Cuidados com gás

O gás de cozinha, nome popular do gás liquefeito de petróleo (GLP), é uma substância altamente inflamável e exige certos cuidados para evitar acidentes. Para iniciar um incêndio basta o contato com brasas, faíscas e chamas. Por isso, é importante manter o botijão sempre na posição vertical em um ambiente aberto e arejado.

O primeiro cuidado começa já na hora da compra. O consumidor deve adquirir o gás somente em pontos de venda autorizados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e verificar se o lacre da embalagem está intacto. Mas é durante a instalação que a atenção deve ser redobrada.

