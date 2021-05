Mãe grava vídeo antes de jogar carro na contramão: "Vamos se matar?"

A mulher ainda estimula a criança a se despedir do pai | Foto: Reprodução

Depressão, angústia, ansiedade e outras doenças mexem com o psicológico das pessoas em pleno século 21. O Amazonas é o estado do Brasil que mais compra remédio antidepressivos , conforme levantamento do Conselho Federal de Farmácia (CFF).

Uma mulher e sua filha ficaram feridas na BR-386, em Lajeado, no Rio Grande do Sul , na tarde desta segunda-feira (17). Um vídeo ganhou as redes sociais após mostrar a mãe gravando um vídeo com a filha em que dizia que iriam se matar.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o carro do modelo Fiat Uno invadiu a pista contrária da rodovia e colidiu contra um veículo de carga. Uma caminhonete que seguia pela via também se envolveu no acidente.

A mulher ainda estimula a criança a se despedir do pai e dizer que é a última vez que ele a verá, mas a menina recusa. O motivo não foi informado.

Veja vídeo:

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Brigada Militar atenderam a ocorrência.

A mulher foi socorrida para Hospital Bruno Born, na mesma cidade e posteriormente transferida para o Hospital de Pronto Socorro de Canoas. A criança, que estava na cadeirinha, passa bem.





Cuidado com a mente

A pandemia de coronavírus tem afetado profundamente a saúde física e mental de grande parte da população. Lidar com um número grande de informações diariamente e com o isolamento social, a perda de amigos e familiares e as incertezas com o futuro, não tem sido uma tarefa fácil.

Nos consultórios de Psicologia as principais queixas são relacionadas à insegurança, medo, perturbação do sono, dificuldade de concentração, pânico e depressão.

No atual momento é primordial evitar o pessimismo e o negativismo patológico, porque ambos são extremamente nocivos à saúde mental.



