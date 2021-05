Ministro admite possibilidade de 3ª onda de Covid-19 no Brasil

O ministro não citou especificamente a nova cepa indiana | Foto: Divulgação

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu nesta quarta-feira (26) a possibilidade de uma terceira onda de covid-19 no Brasil. Para o titular da pasta, é possível que municípios tenham que voltar a adotar medidas de isolamento social na tentativa de evitar um novo colapso no sistema de saúde.

Durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, Queiroga falou a respeito da flexibilização das medidas de combate à pandemia e comentou os últimos dados da crise sanitária no país.

" Quando se flexibiliza, pode haver uma tendência de aumento de casos. Isso vai refletir sobre uma nova pressão no sistema de saúde, mas também pode ser efeito de uma variante [...] iremos trabalhar juntos para evitar essa terceira onda " , pontuou, o ministro

O ministro não citou especificamente a nova cepa indiana, que já foi detectada em sete pacientes no país. Segundo o Ministério da Saúde, seis casos foram confirmados no Maranhão e um no Rio de Janeiro.

Maranhão adota novas medidas de combate à Covid-19

No início da manhã, o governo do Maranhão anunciou um novo decreto, que estabelece que o estado complemente a fiscalização sanitária contra a covid-19. Atualmente, a medida é de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão vinculado ao governo federal.

Com a mudança, todos os portos, navios e hotéis do Maranhão serão obrigados a notificar a Vigilância Sanitária Estadual nos casos de embarque, desembarque e hospedagem de tripulantes estrangeiros que possam, eventualmente, implicar na proliferação de novas variantes do coronavírus. A medida foi adotada após 38 indianos se hospedarem em um hotel de São Luís, na capital do estado.

" A Anvisa autorizou a presença, mas mesmo tendo autorização federal, nós imediatamente fomos ao hotel e realizamos a testagem de todos. Estamos verificando a situação de cada um", disse o governador do estado, " disse o governador do estado,, Flávio Dino (PCdoB).

Variante indiana é mais transmissível

De acordo com o relatório divulgado nesta 4ª feira pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a variante indiana é mais transmissível. Além da cepa identificada na Índia, a OMS detectou outras quatro mutações do vírus, como a de Manaus, Reino Unido e África do Sul.

O Ministério da Saúde encomendou um estudo para avaliar se o imunizante contra a covid-19 deverá ser aplicado todos os anos, assim a vacina da gripe. "É possível que tenhamos que vacinar a população anualmente, mas a ciência não trouxe todos esses dados", completou Queiroga.

