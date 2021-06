Vídeo: após trair, homem usa carro de som e pede para voltar com ex

Vídeos viralizaram nas redes sociais | Foto: Reprodução

A cidade de Picos, no Piauí, viu a atitude de um homem estava desesperado. De maneira inusitada, o homem identificado como Ítalo disse que estava arrependido de ter traído a companheira e com um carro de som, decidiu se declarar no meio da rua e com dezenas de pessoas em volta.

Vídeos viralizaram nas redes sociais nesta quarta-feira (9).

" Letícia, eu tô aqui te esperando. Me dá só mais essa chance, vou te provar o amor que tenho por você. Volte para minha colmeia, minha vida. Eu te prometo, meu amor, que nunca mais vou errar " Ítalo, ex-companheiro

A ex-namorada rebateu de imediato: “Se você me amasse de verdade, você não teria feito o que você fez comigo”.

As pessoas ao redor cada vez mais se aglomeravam e vibram a cada resposta dos dois envolvidos. O “público” grita, em coro, “volta, volta”.

“Eu te amo, faço tudo por você, meu amor da vida. Deixa eu te dar um abraço, eu sei que você me ama, me perdoe”, continua ele.

Letícia vê a cena e começa a chorar, e reclama das atitudes do companheiro. “Mas não vai continuar fazendo o que tu fazia comigo, eu já te perdoei várias vezes e você sempre faz a mesma coisa”, responde ela.

Ajoelhado e segurando um buquê de flores , Ítalo insiste. Por fim, ela vai até ele, o abraça e vai embora com ele de moto, enquanto as pessoas ao redor gritam em comemoração.

Veja o vídeo:

No Twitter, ainda circula um áudio supostamente gravado pela própria Letícia, contando a uma amiga o que aconteceu.

“Olha, te digo, fiquei com tanto ódio dele, porque na hora que ele estava fazendo a homenagem, eu só pensei nas coisas que ele já fez comigo. Me traiu, peguei ele com outra. Mas achei tão fofinho, ele com o carro de som, Picos todinha lá gritando ‘volta, volta’. Aí olhei no olho dele e vi que ele é apaixonado por mim mesmo. Não é todo homem que vai fazer um negócio desse não, né?”, diz a mulher na gravação.

Ouça:

