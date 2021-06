Cenas fortes: mãe é atropelada por adolescente e tem bebê arremessada

O acidente ocorreu por volta das 18h de sábado (12) | Foto: Reprodução

Atravessar a rua pode ser um perigo eminente, considerando que o trânsito é feito por condutores e pedestres. Quando há imprudência, pessoas morrem e famílias ficam enlutadas.

A família de uma mulher de 27 anos passou por um momento difícil, após ela e um bebê de colo terem sido atropeladas por um adolescente.

Ela foi atropelada por um carro e teve a filha arremessada na rua, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com a Polícia Civil de Goiás, um adolescente de 17 anos dirigia o carro. Elas passam bem e se recuperam em casa.

O acidente ocorreu por volta das 18h de sábado (12). As imagens fortes mostram que a jovem olhou para os lados antes de atravessar a rua. No entanto, no momento em que já estava no meio da pista, foi surpreendida e atingida por um dos lados do carro em alta velocidade. O nome dela não foi divulgado.

As imagens também mostram a bebê e a mulher caídas no meio da pista. Imediatamente depois, a criança é pega por uma mulher que estava entrando em um estabelecimento de frente ao local e que saiu correndo para prestar socorro. A mãe caiu desacordada.

Veja o vídeo:



Conforme informações da Polícia Civil de Goiás, a mãe fraturou o tornozelo e foi levada para o Hospital. A criança tem menos de 1 ano de idade e também foi encaminhada a uma unidade de saúde, mas não teve fraturas. As duas receberam alta na manhã deste domingo (13).

O adolescente que dirigia o veículo mora em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele não foi apreendido e, por ter menos de 18 anos, ficou sob os cuidados do Conselho Tutelar. O Metrópoles não obteve retorno para saber quais medidas lhe foram aplicadas. O nome do adolescente não foi divulgado, conforme prevê a legislação.

Atropelou grávida e fugiu

Em Manaus, uma mulher que estava grávida foi atropelada na madrugada o dia 28 de março deste ano. A dona de casa Cláudia Suzany Araújo Tavares, de 34 anos, estava grávida de oito meses.

Maurício Luiz Chaves Morais, de 41 anos, não possui Carteira Nacional de Trânsito (CNH), segundo a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Câmeras de segurança flagraram o acidente de trânsito. No vídeo, é possível ver o momento em que a vítima estava na garupa de uma moto conduzida pelo companheiro dela, quando Maurício, que dirigia um carro modelo Chevrolet Corsa, tenta fazer um cruzamento e acaba atingido violentamente a moto.

O suspeito fugiu sem prestar socorro às vítimas e abandonou o veículo em uma outra rua do mesmo bairro. O casal foi levado às presas para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. O marido conseguiu sobreviver, mas Cláudia não resistiu aos ferimentos.

Veja vídeo:

