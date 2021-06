Defesa Civil vai repassar R$ 7,5 milhões a municípios inundados no AM

Além das cidades no Amazonas, foram liberados recursos para municípios de outros quatro estados | Foto: Bruno Kelly/Reuters





As cidades de Alvarães, Borba, Caapiranga, Manaquiri, Manicoré, Tefé e Uarini, atingidas pela cheia histórica no Amazonas em 2021, receberão R$ 7,5 milhões da Defesa Civil Nacional para mitigar os impactos da enchente.

Com o repasse desta quinta-feira (17), já são quase trinta milhões de reais disponibilizados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, desde março deste ano, para mitigar os impactos das chuvas intensas e inundações nos municípios amazonenses.





A situação no estado tem sido acompanhada de perto pelo MDR. O coronel Alexandre Lucas, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, esteve em Manaus, Anamã e Manacapuru para ver de perto as consequências do desastre e auxiliar as prefeituras na solicitação de reconhecimento de situação de emergência e de recursos para atendimento à população afetada.

" Estamos presentes no Amazonas, ainda, com os municípios que ainda estão decretando situação de emergência e vamos acompanhar até que o desastre se encerre e que possamos restabelecer os serviços essenciais daquela cidade " ,





Além das cidades no Amazonas, foram liberados recursos para municípios de outros quatro estados atingidos por desastres naturais.





* Com informações do Brasil 61





Leia Mais:

Em Manaus, mais de 2 mil m de pontes foram revitalizados após cheia



Policiamento é reforçado nas áreas afetadas pela cheia no Centro