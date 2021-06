Brasil soma meio milhão de vidas interrompidas pela covid-19

Manaus - Neste sábado (19), o Brasil ultrapassou a marca de meio milhão de mortos pela covid-19. O país contabiliza 500.022 óbitos e 17,8 milhões de casos, segundo balanço do consórcio de veículos de imprensa. Os dados são a soma das secretarias municipais de Saúde.

Desde o início da pandemia, o Brasil assistiu duas grandes ondas da doença, responsáveis pela maior parte dos óbitos em curto prazo. A nova marca de meio milhão de vidas perdidas é atingida enquanto a vacina já está disponível por faixa etária e grupos prioritários.

Além disso, boa parte dos estados ainda está com a taxa alta de mortes. Até esta sexta (18), o Brasil havia contabilizado 2,4 mil mortes nas últimas 24h. Na quarta (16), foram quase três mil mortos em um só dia (2.997).

No ranking de mortes mundial, o Brasil só está atrás da Índia. Por aqui, a média de mortes diária é de 2.025 pessoas. Já no país indiano, que lidera o ranking, a média chega a 3.743.





Amazonas

Nesta sexta (18), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou 684 novos casos de Covid-19 no Estado, totalizando 396.408 casos da doença. Segundo o mesmo boletim, foram confirmados também 12 óbitos por Covid-19, sendo seis ocorridos no dia 17 de junho e outros seis de dias anteriores. O total de mortes no Amazonas está em 13.209.

