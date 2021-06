Esposa de Lázaro Barbosa afirma que sofreu agressões de policiais

Moça ainda relatou que civis acreditam que ela seja cúmplice do companheiro | Foto: Divulgação





Durante entrevista ao programa Domingo Espetacular, a esposa de Lázaro Barbosa afirmou que foi agredida por agentes que buscavam informações sobre o rapaz, que está sendo procurado pela polícia há 13 dias.

Barbosa é acusado de matar quatro pessoas de uma mesma família no Distrito Federal e cometer outros crimes na região.

" O policial deu três, quatro tapas no meu rosto. Ele quebrou o rodo da minha tia e ia me bater com o cabo. Eu pensei comigo: Senhor, eu não acho justo eu apanhar com esse cabo de vassoura. O Senhor sabe que eu não sei onde ele está " ,





A jovem detalhou ainda que um policial ameaçou afogá-la caso ela não desse informações sobre a localização exata de Barbosa. E completou: "Isso é um abuso, eles não podem bater na gente assim".

Cabe ressaltar que, além dela, líderes religiosos também denunciaram a forma truculenta com que os investigadores estão agindo durante o caso. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás informou à reportagem que a polícia age de acordo com os protocolos, e que as denúncias serão analisadas.





A moça ainda relatou que civis acreditam que ela seja cúmplice do companheiro: "Muitos estão falando que eu era cúmplice, que eu sabia de tudo, que eu tinha que morrer".

