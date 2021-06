Globo e Dr. Drauzio deverão pagar R$ 150 mil a pai de menino morto

A ação contra a emissora e Drauzio foi movida pelo pai do menino assassinado | Foto: Divulgação

Uma reportagem exibida no “Fantástico” em março de 2020 rendeu a Drauzio Varella e a TV Globo um processo que custará R$ 150 mil aos dois. Na época, o médico entrevistou Suzy Oliveira, uma transexual que foi condenada pelo homicídio de uma criança de 9 anos.

A ação contra a emissora e Drauzio foi movida pelo pai do menino assassinado.

A juíza Regina de Oliveira Marques, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assinou a decisão em primeira instância, declarando que o pai do menino “sofreu novo abalo psicológico ao reviver os fatos” ao ser procurado pela imprensa para falar sobre o tema após a entrevista exibida no programa.

“Por todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento ao autor de indenização por danos morais no importe de R$ 150.000,00 devidamente corrigido e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos desde a data da sentença até o efetivo pagamento”, diz a decisão.



Na época, quem divulgou os documentos judiciais de Suzy foi o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP). Drauzio divulgou uma nota nas redes sociais afirmando que é “médico e não juiz”, respondendo às críticas que recebeu após a entrevista.

