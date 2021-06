Bebê é atacado por jacaré no interior do Goiás

A mãe contou para o socorrista que o bebê estava com a babá e que escutou gritos | Foto: Divulgação





Um bebê de um ano e oito meses foi atacado por um jacaré na Lagoa Grande em Porangatu, no norte de Goiás, nessa quarta-feira (23). Após o incidente, a criança foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Municipal, encaminhado para Uruaçu e transportado por um helicóptero ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiânia. As informações são do Corpo de Bombeiros ao G1 Goiás.

De acordo com um médico intervencionista e resgatista do Samu, o garoto precisou passar por uma cirurgia para reconstruir o braço.

A mãe contou para o socorrista que o bebê estava com a babá e que escutou gritos. Ao encontrá-los, o garoto já estava ferido nos braços da cuidadora.





"Segundo a mãe, a babá literalmente tirou ele da boca do jacaré. O animal arrastou ele para água debatendo e ela o salvou", relatou o médico.

O hospital, por meio de nota, informou que o menino estado de saúde regular, está consciente e respirando espontaneamente.

Em comunicado, a Prefeitura de Porangatu lamentou o incidente e diz que, embora a espécie não apresente riscos aos humanos, é importante tomar cuidados de afastamento dos animais. O local do incidente foi fechado ao público. A orientação é que as pessoas não acessem o local e nem alimentem os animais.









* Com informações do iBahia

Leia Mais:

Jacaré é devorado ainda vivo por lontra; veja o vídeo

Jacaré chama atenção pelo tamanho ao nadar em rua alagada de Manaus