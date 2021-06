Luta pelo Orgulho LGBTI completa 52 anos nesta segunda (28)

Neste ano, as manifestações dependem das medidas restritivas de cada região | Foto: Arquivo/Em Tempo

Mundo - Em busca de direitos, o Dia Internacional do Orgulho LGBTI é comemorado nesta segunda-feira (28). A data marca a reação histórica dos frequentadores do bar Stonewall Inn em Greenwich Village, em Nova Iorque (EUA).



Em 28 de junho de 1969, os clientes reagiram pela primeira vez contra as constantes ações policiais ali ocorridas para prender travestis e todos os que vestissem mais de três peças do sexo oposto.

Nesse dia, em diferentes partes do mundo, ocorrem paradas pelos direitos da população LGBTI. Devido à pandemia, em 2020, o evento teve que ser virtual no Brasil. Neste ano, as manifestações dependem das medidas restritivas de cada região.





