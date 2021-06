Vítima de câncer, jornalista Arthur Xexéo morre aos 69 anos

A carreira de Xexéo começou no Jornal do Brasil | Foto: Divulgação

O jornalista Artur Xexéo morreu neste domingo (27), aos 69 anos, de parada cardiorrespiratória. Recentemente ele foi diagnosticado com o câncer linfoma não Hodgkin, descoberto há apenas duas semanas, ele estava internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelas Organizações Globo, onde o jornalista trabalhava.

A carreira de Xexéo começou no Jornal do Brasil. Depois, passou por redações de revistas como Veja e IstoÉ. Atualmente era colunista do Jornal O Globo e comentarista de cultura da emissora GloboNews.

O profissional também trabalhou como crítico de cinema durante a transmissão do Oscar na TV Globo.

Escreveu as biografias de Janete Clair e Hebe Camargo, além de ter escrito peças teatrais e roteiros de TV (entre eles os das séries Pé na Cova e O Sexo e as Negas)

Desde 2015, após a morte do ator José Wilker, Xexéo era comentarista da premiação do Oscar na TV Globo. É autor de "Janete Clair: A Usineira de Sonhos", biografia sobre a autora de novelas. Também escreveu o livro "O Torcedor Acidental", uma série de crônicas sobre suas coberturas das Copas do Mundo de futebol masculino.

