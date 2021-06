Botucatu registra queda de 71% em casos de covid após vacinação

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 65 mil moradores foram vacinados em um dia | Foto: Prefeitura de Botucatu





Com 81,29% da população total imunizada, a cidade do Botucatu, no interior de São Paulo, é um exemplo da bem-sucedida campanha de vacinação contra a Covid-19. Depois do início da vacinação em massa com a primeira dose da AstraZeneca, o município registrou queda de 71,3% do número de novos casos da doença.

Dados do governo municipal apontam que a média móvel de casos de 20 a 26 de junho ficou em 283 casos diários. No período referente à semana epidemiológica finalizada em 6 de junho — que ocorreu 14 dias antes do estudo começar — o número era de 988.





A redução ocorre seis semanas após o início do estudo realizado pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) em parceria com o Ministério da Saúde, Universidade de Oxford, laboratório AstraZeneca, Unesp (Universidade Estadual Paulista) e a gestão municipal.



As internações na região também apresentaram queda de 46%. Os números da prefeitura comparam os registros de 9 de junho — quando havia 92 pessoas internadas — com o dia 25 do mesmo mês, em que 50 pessoas estavam hospitalizadas.





Em Botucatu, a vacinação em massa tem como alvo a pulação entre 18 e 60 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 65 mil moradores foram vacinados em um dia, superando a expectativa de que 60 mil pessoas recebessem a primeira dose no dia.

Transmissão elevada

O secretário municipal de saúde de Botucatu, André Spadaro, declarou em que a vacinação em massa foi realizada durante um período de elevado crescimento da transmissão na cidade.

Em nota informações divulgadas pelo Ministério da Saúde, Spadaro afirmou que a proteção conferida pela primeira dose atingiu o pico após 21 dias da vacinação em massa os resultados começaram a surgir.

O total de primeiras doses aplicadas no município até hoje é de 120.409 mil.

