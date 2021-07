Vídeo: explosão em posto de gasolina deixa um morto e 15 feridos

O motorista do caminhão e uma pessoa que abastecia o veículo foram identificadas como as vítimas em estado grave | Foto: Divulgação

Um caminhão de combustível explodiu na Rodovia Washington Luís, na cidade de Rio Claro (SP), a ocorrência foi registrada no início da noite de quarta-feira (30), uma pessoa morreu e 15 ficaram feridas.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita seria de que o caminhão estava cheio de combustível e o deslocamento de ar das explosões atingiu ainda um restaurante próximo e algumas casas da região.

Vítimas

Oito viaturas e ambulâncias foram encaminhadas para realizar o resgate das vítimas e pontuar os prejuízos.

Uma das vítimas da explosão morreu, informou a Santa Casa, Jovino Rocha de Andrade teve a morte confirmada às 4h10. Ele tinha 42 anos

carros foram danificados e, pelo menos em um raio de até 15 km | Foto: Divulgação

O motorista do caminhão e uma pessoa que abastecia o veículo foram identificadas como as vítimas em estado grave. As outras vítimas inalaram fumaça e tiveram queimaduras de 2º e 3º grau. A maioria foi atendida no pronto-socorro de Rio Claro.

Relatos de moradores apontam que casas tiveram vidraças destruídas, carros foram danificados e, pelo menos em um raio de até 15 km, outros locais também tiveram danos.

Veja vídeo

Prefeitura de Rio Claro

A prefeitura de Rio Claro manifestou-se no início da noite por meio de nota sobre a explosão que aconteceu no posto de combustíveis da cidade.

O executivo pediu que a população evite procurar atendimento nas UPAs da cidade, para que os profissionais possam socorrer os feridos.

"A Secretaria Municipal de Segurança Pública informa que as vítimas da explosão no posto de combustíveis às margens da rodovia Washington Luís, em Rio Claro, foram socorridas para as unidades de urgência e emergência da cidade, inclusive Hospital Santa Filomena que está no apoio. Não há informação de vítimas fatais, por enquanto".

Vídeo mais próximo da explosão em Rio Claro pic.twitter.com/ADooKKsnHq — Rony with R🩸 (@Ronyzinkkj) June 30, 2021

