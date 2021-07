Aeronave suspeita de transportar drogas é interceptada no Pará

A suspeita é de que a aeronave transportava drogas | Foto: Divulgação

Uma aeronave que fazia a rota entre Mato Grosso e o Pará foi interceptada em uma operação conjunta da inteligência da Polícia Militar e a Secretaria de Segurança Pública do Pará.

A suspeita é de que a aeronave transportava drogas. O avião foi encontrado sem o freio de pouso em uma pista clandestina no município de Acará.

Dois suspeitos fugiram em direção à mata. Os policiais continuam no local realizando as rondas, tanto pelo ar quanto pela terra, dando atenção especial nos locais de mata para localizar os responsáveis pela aeronave. A Polícia Civil do Estado presta apoio nas investigações para identificar os possíveis criminosos envolvidos no crime.

