Companhia mais responsável na pandemia é destaque em pesquisa

O grupo colocou em prática diversas iniciativas | Foto: Divulgação

A sétima edição do Ranking Merco de Responsabilidade e Governança Corporativa no Brasil reconheceu a Natura como a empresa mais responsável durante a pandemia de Covid-19 em 2020. Além disso, a companhia também integra, em primeiro lugar, a lista de empresas mais bem avaliadas em governança corporativa do ano, assim como a Avon – integrante do grupo Natura &Co desde 2020 – que figurou em 7º lugar no mesmo levantamento, subindo cinco posições em relação ao ano anterior e mostrando um avanço considerável pelo segundo ano consecutivo.



“Colocar as pessoas antes das coisas, com adoção de medidas para barrar o contágio, foi, certamente, essencial para lidar com a pandemia e com a crise humanitária decorrente. Ao mesmo tempo em que 2020 foi um ano muito desafiador, também foi muito relevante para a Natura. Permanecer na liderança deste ranking no ano em que nos integramos com a Avon, e ver a Avon também ocupando posição de destaque no levantamento, é um reconhecimento de que fazer a coisa certa, do jeito certo, traz bons resultados”, afirma João Paulo Ferreira, CEO de Natura &Co América Latina.

Anualmente, a empresa de consultoria Merco (Monitor Empresarial de Reputação Corporativa) estrutura o ranking das cem empresas destaques em governança. Em 2020, o Merco incluiu uma lista das dez empresas mais bem avaliadas em seu desempenho durante a pandemia, representando 8% do peso das pontuações do ranking geral.

Para participar, as empresas precisam ter um faturamento acima de US$ 40 milhões. O levantamento é realizado com base em valores como transparência, responsabilidade com funcionários e contribuição à comunidade, além de entrevistas com diretores de companhias, analistas financeiros, governos, associações de consumidores e públicos em geral. Entre julho e dezembro de 2020, foram realizadas 2,3 mil entrevistas, bem como uma verificação externa promovida pela auditoria KPMG.

Atuação na pandemia

Para contribuir com a redução dos impactos da pandemia no país e contemplar diversas frentes da sociedade nessa trajetória, o grupo Natura &Co se mobilizou em uma força-tarefa baseada em três pilares: barrar o contágio, cuidar das pessoas e manter a economia circulando. Em 2020, foram cerca R$ 60 milhões destinados ao enfrentamento à pandemia. Em 2021, o grupo se mobilizou para a doação de R$ 30 milhões dedicados à saúde pública, comunidades fornecedoras, consultoras e representantes. A Natura &Co também faz parte do movimento Unidos pela Vacina, criado para contribuir com a logística de aquisição de vacinas e equipamentos hospitalares.

O grupo colocou em prática diversas iniciativas que abrangiam desde a sua própria rede de relações até comunidades em situação de vulnerabilidade social, como estabelecimento do trabalho remoto para todos os colaboradores do setor administrativo, a criação e o aperfeiçoamento de serviços digitais e flexibilização de pagamentos para consultoras e representantes manterem suas atividades, doações de produtos essenciais a populações vulneráveis, o aprimoramento de ferramentas de cuidado com a saúde física e mental – como telemedicina e atendimento psicológico disponível para toda a sua rede– e a ampliação de seus protocolos de segurança.

Além disso, R$ 4 milhões já foram doados para a compra de vacinas e insumos hospitalares pelo Conectar (Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras) e R$ 10 milhões foram destinados ao fundo de auxílio a consultoras e representantes. O grupo também se uniu a 11 empresas para a viabilizar a doação de 5 mil concentradores de oxigênio para o SUS para ajudar no tratamento de pacientes, além de ter realizado a doação de 10 mil cestas básicas ao Fundo Social do Estado de São Paulo.

Outra ação impactante durante a pandemia foi a campanha #IsoladasSimSozinhasNão, lançada pelo Instituto Avon diante do aumento do número de casos de violência doméstica durante o distanciamento social, que contou com o apoio de todas as marcas do grupo Natura &Co. O objetivo foi construir redes de apoio entre governos, pessoas e entidades visando auxiliar vítimas de violência, conscientizar a população e trazer visibilidade para a situação e promover a doação de produtos de cuidados essenciais para abrigos. O Instituto Avon também ofereceu serviços gratuitos para representantes, como Central Saúde 24h via telefone e WhatsApp, assistência psicológica e social 24h e apoio no enfrentamento da violência doméstica, incluindo acompanhamento de até 72h e encaminhamento de casos de risco para autoridades competentes.

*Com informações da assessoria