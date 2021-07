Relembre os cantores sertanejos que nos deixaram muito cedo

Em junho deste ano, completou 23 anos da morte de Leandro, dupla de Leonardo. Recentemente, Cristiano Araújo e Gabriel também partiram precocemente | Foto: Reprodução da Internet

Seja pelas circunstâncias do acontecimento ou por estarem no auge da carreira, a morte de artista sempre causa forte repercussão entre os brasileiros. Recentemente, no cenário da música sertaneja, o país perdeu dois promissores talentos: Cristiano Araújo e Gabriel Diniz. Confira a lista de vozes talentosíssimas desse gênero musical que nos deixaram ainda com tão pouca idade:



1. Cristiano Araújo: o cantor morreu no auge da carreira, aos 29 anos, em um acidente de carro em Goiás. Natural de Goiânia, o artista escrevia e cantava desde criança. Com apenas 13 anos, gravou o primeiro disco, que contava com cinco faixas. Foi em 2011, já aos 25 anos, que emplacou o primeiro sucesso, Efeitos. A partir daí, não saiu mais do topo. Alguns dos inúmeros hits são: Caso Indefinido, Você Mudou, É Com Ela Que Eu Estou, Maus Bocados, Cê Que Sabe, Mente Pra Mim e muito mais. O sertanejo deixou dois filhos, João Gabriel e Bernardo. Allana, namorado do cantor, também estava no carro durante o acidente e morreu.

2. Gabriel Diniz: o sul-mato-grossense, radicado no Paraíba, que conquistou o Brasil com o hit Jennifer, aclamado no Carnaval 2019. No mesmo ano, o cantor morreu, aos 28 anos, em um acidente de avião em Sergipe. Outras canções de sucesso de Gabriel Diniz são: Teus Olhos, Paraquedas e Acabou Acabou (Quando Eu Digo Que Acabou), com participação de Wesley Safadão

3. João Paulo, da dupla com Daniel: os sertanejos lançaram o primeiro CD em 1985 mas alcançaram sucesso nacional somente nos anos 1990, com hits como Estou Apaixonado, Só Da Você Na Minha Vida, Hoje Eu Sei e mais. No auge da carreira, em 1997, enquanto voltava de um show, João Paulo, aos 37 anos, sofreu um grave acidente de carro e morreu em 12 de setembro daquele ano

4. Leandro, da dupla com Leonardo: os irmãos ficaram conhecidos em todo o país nos anos 1990, assim como João Paulo e Daniel. Foram várias as canções de sucesso: Não Aprendi a Dizer Adeus, Pense em Mim, Talismã e mais. No entanto, em 1998, aos 36 anos, Leandro descobriu um raro câncer que o matou rapidamente. Neste ano, completou 23 anos da morte dele

5. Henrique, da dupla com Netto: os cantores estavam em ascensão quando, em março de 2020, Henrique se envolveu em um grave acidente de carro. Ele ficou três semanas internado na UTI e morreu. Alguns músicas da dupla são: Saudade Vem, Sofrimento no 12 e Copos de Vidro.

6. Emival, da dupla com Zezé: antes de Luciano, Zezé Di Camargo cantava com outro irmão, o Emival. Ainda crianças, formavam a dupla Camargo e Camarguinho. No entanto, com apenas 11 anos, o pequeno cantor morreu em um acidente de carro em 1975. Zezé continuou na música e alcançou sucesso nacional com o irmão, Luciano





