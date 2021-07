Vídeo: Homem toma seringa da técnica e se vacina sozinho

O vídeo foi gravado em um dos postos de vacinação em Fortaleza, no Ceará | Foto: Reprodução da Internet

Fortaleza - Com o intuito de combater o novo coronavírus, milhares de pessoas são vacinadas todos os dias no país. Mas nesse processo, um vídeo inusitado, registrado no último sábado (3), repercute nas redes sociais.



Na filmagem, o homem esperando a vez de ser vacinado deixou internautas boquiabertos. Quando a profissional de saúde mostrou a seringa com o imunizante, o indivíduo tomou a dose de sua mão e aplicou em si mesmo, no braço, de forma abrupta.

Incomodada com a atitude, a enfermeira tentou impedir o homem, mas sem sucesso. Após a aplicação, o cidadão devolveu a seringa à profissional e foi embora. O vídeo foi gravado em um dos postos de vacinação em Fortaleza, no Ceará.

Veja o vídeo:

