Tatuador amputa dedo para ter “garras do demônio”; veja

O tatuador afirma que se acostumou com a dor | Foto: Reprodução

Modificações corporais são mais comuns entre os jovens do que muitos imaginam. Tatuagens, acréscimos de chifres, tatuagem nos olhos e cortes da língua são alguns dos procedimentos feitos entre os adeptos da " Body modification ".

Michel Faro Prado, mais conhecido como “Diabão”, chocou a web com uma ideia inusitada: o homem de 44 anos, que é tatuador, pretende ficar o mais parecido possível com um demônio.

Ele decidiu amputar os dedos para ter a aparência de garras na mão. Diabão fez uma série de alterações no corpo. Além das garras demoníacas nos dedos, ele adicionou chifres e presas.

De acordo com o jornal Daily Star, Prado gastou cerca de R$ 5 mil somente para adicionar presas curvas que possui no canto da boca. Outra intervenção que fez em seu corpo foi a retirada da ponta do nariz.

Ele contou que resiste bem as dores dos procedimentos, e encara bem a situação para atingir sua meta.

“Eu não acho nada tão doloroso. Eu sofro muito mais nos pós-procedimentos do que neles. Eu adoraria não sentir nenhuma dor. Mas preciso sentir para conquistar o que quero. Então eu encaro”, disse.

Diabão tem um perfil no Instagram com 59 mil seguidores. Ele divulga suas transformações pela rede social.

Mulheres também são adeptas a moda | Foto: Reprodução

Retirou o nariz

Em março deste ano, o tatuador Fernando Franco de Oliveira publicou em sua conta do Facebook um procedimento que ainda é raro no mundo: ele removeu o seu próprio nariz.

De acordo com as informações de seu perfil, o profissional é de Tatuí, interior de São Paulo. Os seguidores de Fernando elogiaram o trabalho do tatuador, mas muitos usuários comentaram nas redes sociais negativamente sobre o procedimento.

Este procedimento é utilizado há séculos por várias culturas – como pode ser visto em algumas tribos indígenas, entre membros de certas religiões da Índia e, também, em diversos lugares do Oriente.

