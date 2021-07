Vídeo flagra furto de 200 celulares da Defensoria Pública; assista

Em busca, a PF encontrou aparelhos celulares, câmeras fotográficas e um computador na casa do suspeito | Foto: Reprodução da Internet

Brasília - Registros de câmeras de segurança têm ajudado a flagrar crimes nos últimos anos. Dessa vez, as imagens de uma câmera "pegaram" um funcionário terceirizado furtando cerca de 200 celulares na sede da Defensoria Pública da União (DPU), em Brasília.



Apesar de o crime ter acontecido em fevereiro, as imagens foram divulgadas recentemente. Na segunda-feira (5), o funcionário prestou depoimento à Polícia Federal (PF), porém, chegou a negar o crime. Após ser apresentado o vídeo, o homem ficou em silêncio.

Segundo as informações do G1, os aparelhos celulares deveriam ter sido entregues para alunos da rede pública, participantes de um concurso estudantil. Em busca, a PF encontrou aparelhos celulares, câmeras fotográficas e um computador na casa do suspeito.

Confira o vídeo:

| Autor:





*Com informações do G1





Leia mais:

Homem furta roupa de cadela no portão de casa, veja o vídeo

Dupla é presa após furtar violão avaliado em R$ 6 mil com 'Chapolin'