Prefeitura de SP identifica transmissão comunitária de variante delta

Identificada na Índia pela primeira vez em outubro de 2020, a variante delta do novo coronavírus já pode estar circulando em transmissão comunitária em São Paulo. É a conclusão da Coordenadoria de Vigilância em Saúde (Covisa), ligada à prefeitura do município, ao confirmar nessa segunda-feira (5) o primeiro caso da nova cepa em um homem de 45 anos que teve sintomas leves da doença, segundo a pasta da gestão Ricardo Nunes (MDB).

"Segundo avaliações preliminares, ficou constatado que existem indícios de que se trata de uma transmissão comunitária, que é caracterizada na impossibilidade de identificar a origem da infecção", afirmou a secretaria, em nota.

De acordo com a pasta, o paciente afirmou que trabalha em casa, disse não ter viajado e negou que teve contato com outras pessoas que tenham viajado. A sua profissão e o local onde mora não foram informados.





Outras três pessoas (mulher, filho e enteado), que moram com o paciente, também apresentaram sintomas na mesma época —meados de junho—, igualmente seguem em casa e estão sendo monitorados. "A Covisa está investigando as amostras dos três familiares para que sejam encaminhadas ao Instituto Butantã", diz a pasta.



"O caso está sob investigação para descobrir de que forma ocorreu a contaminação, levando em consideração que a pessoa trabalha em casa, diz não ter viajado e não ter tido contato com pessoas que viajaram. No entanto, ele reside com mais três pessoas, que tiveram contato com outras pessoas. Todos estes contatos e locais estão sendo investigados, em busca de uma resposta para saber como ocorreu a contaminação", diz, a secretaria, em nota.

Monitoramento

Segundo a prefeitura, a rede de atenção básica segue monitorando todos os casos suspeitos e confirmados de Covid-19. "O município continua encaminhando ao Instituto Butantan e ao Instituto de Medicina Tropical da USP cerca de 700 amostras semanais positivas para a Covid-19. Desde abril, estas apontaram apenas este caso para a variante delta, que está sendo investigado", completa a nota.

Por causa da variante, a secretaria instalou barreiras sanitárias nos terminais rodoviários da capital e no aeroporto de Congonhas (zona sul) para monitorar passageiros que chegam à cidade.





Leitos foram reservados no Hospital Geral de Guaianases (zona leste), exclusivamente para tratar pacientes com a nova cepa.



A variante delta do coronavírus Sars-CoV-2 (anteriormente chamada de B.1.617.2) é apontada como a principal responsável pelo surto de Covid-19 que atingiu a Índia no início deste ano, sobrecarregando os sistemas de saúde e levando caos ao sistema funerário.

Até o início de julho, a variante já havia se espalhado por 98 países, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), independentemente das taxas de vacinação da população dessas nações. Cientistas do mundo todo vêm apontando que a delta é a variante que gera maior preocupação até o momento.





* Com informações do Agora São Paulo





