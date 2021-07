Ônibus de time de futsal tomba e PRF confirma mortes; veja vídeo

O acidente, que ocorreu por volta das 8h | Foto: Reprodução

O que seria uma viagem de atletas para mais um campeonato terminou em tragédia e traumas para as famílias.

Na manhã desta quinta-feira (8), o ônibus que transportava a equipe do Umuarama para a estreia da Copa do Brasil da modalidade tombou na BR-376, na pista sentido Santa Catarina, em Guaratuba, litoral do Paraná.

O acidente, que ocorreu por volta das 8h, deixou dez pessoas feridas e dois mortos. Ainda não há nomes, porém, o que se sabe é que é um atleta da base e o motorista do veículo .

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foram acionados para atender a ocorrência. A informação é de que o jogo entre o Umuarama Futsal e Jaraguá foi cancelado.

O treinador do Umuarama Futsal, Nei Victor confirmou duas mortes no acidente. Nei confirmou a morte do motorista e de um jogador da base. Ele informou também que os jogadores estão muito machucados, mas bem. A PRF confirmou, ainda, que uma carreta também se envolveu na batida.

Equipes em solidariedade

O Operário Ferroviário postou nas redes sociais uma mensagem em solidariedade aos feridos e familiares das vítimas que morreram no acidente.

"O Operário Ferroviário presta solidariedade e está em oração pelos integrantes do Umuarama Futsal que, infelizmente, sofreram um acidente, na manhã desta quinta-feira (8), na Região Metropolitana de Curitiba", comentou.

O Londrina Esporte Clube também emitiu nota em solidariedade. "É com tristeza que o Londrina Esporte Clube recebeu a notícia do acidente com o ônibus da equipe do Umuarama Futsal. No ônibus estavam 22 passageiros e dois motoristas. O acidente vitimou duas pessoas e outras 22 pessoas feridas. O Alviceleste presta suas condolências aos familiares e amigos das vítimas, bem como todos os torcedores do Umuarama Futsal", postou.

