MS: Idosa acende vela para filho falecido e morre carbonizada em casa

Acender velas é uma tradição religiosa mantida para lembrar, reverenciar e prestar sentimento para pessoas que já morreram. A tradição é mantidas pelos católicos no dia de finados nos cemitérios.

O que seria um momento de tradição virou tragédia para uma idosa. Iva Maria Ferreira Stuani, de 72 anos, morreu carbonizada após sua casa pegar fogo , na noite desta quinta-feira (7), na Vila Morumbi, em Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a suspeita inicial era de que o ex-companheiro da vítima tivesse provocado o incêndio, considerando que ela já havia registrado ocorrência contra ele. A hipótese foi descartada, pois ele está em São Paulo.

A segunda hipótese é que uma vela acesa pela vítima tenha provocado o incêndio. A idosa tinha o costume de fazer orações pelo filho morto há dois meses.

Ainda segundo o registro, a perícia esteve no local e conversou com a filha da idosa, que informou que estava deitada no quarto e sua mãe na sala da residência, quando seu filho lhe disse: “Mamãe está pegando fogo”.

Depois disso, ela e Iva foram até a cozinha e pegaram baldes de água para tentar conter o fogo e pediram para o filho ligar o chuveiro para ajudar, no entanto, as chamas estavam muito altas.

A filha e neto da idosa, então, se esconderam no banheiro, sendo que ela continuou tentando apagar o fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas como a casa tinha muitos entulhos, o fogo se alastrou.

No quintal da casa foi encontrada uma arma de fogo em meio aos entulhos queimados do incêndio, que foi apreendida pela perícia. O caso foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) como morte a esclarecer.

