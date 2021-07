Estudo aponta que Coronavac é 86,3% eficaz contra mortes por Covid-19

Até o momento, cerca de 55% da população chilena já foram vacinados com duas doses de imunizantes | Foto: Divulgação/Secom

Estudos que demonstram a eficácia das vacinas são realizados desde que o novo coronavírus passou a fazer milhares de vítimas em todo o mundo.

Pesquisa chilena comprova que entre aqueles que foram imunizados com as duas doses da Coronavac , a eficácia da vacina é de 65,9% para a prevenção da Covid-19, de 87,5% para a prevenção da hospitalização, de 90,3% para a prevenção de internações em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), e de 86,3% para a prevenção de morte causada pelo vírus.

O estudo chileno foi publicado nesta quarta-feira (7) no New England Journal of Medicine, um dos mais conceituados periódicos da medicina no mundo. Dessa forma, se tornou o primeiro estudo que comprova a efetividade da Coronavac publicado em revista científica.

Os resultados podem servir de escudo para as críticas que a vacina da Sinovac tem recebido, inclusive no Brasil.

Até o momento, cerca de 55% da população chilena já foram vacinados com duas doses de imunizantes. Além da Coronavac, o país também aprovou o uso da Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Janssen e CanSino.

Os cientistas analisaram 10,2 milhões de chilenos, com idade a partir dos 16 anos e registrados no sistema nacional de saúde pública do país, totalmente imunizados com a Coronavac, que é a mais utilizada no país andino.

O período de análise foi entre 2 de fevereiro e 1º de maio deste ano. A Coronavac foi aprovada para uso emergencial no país em 20 de janeiro e a campanha de vacinação começou no início de fevereiro.

Os cientistas que conduziram o estudo explicam na publicação que não focaram nos resultados de outras vacinas porque boa parte das publicações científicas sobre eficácia de vacinas tem se voltado para os imunizantes que utilizam a tecnologia do RNA mensageiro, como a da Pfizer e a da Moderna.

“Nós nos concentramos nos resultados da vacina Coronavac porque representam o pilar da estratégia de vacinação no Chile”, justificaram.

Pesquisa do AM

Em junho deste ano, em webinar promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), pesquisadores responsáveis pelo estudo Covac Manaus apresentaram informações sobre pesquisa que avalia a efetividade da vacina CoronaVac, para verificar se terá impacto na prevenção das formas graves da Covid-19.

A pesquisa foi realizada em trabalhadores com comorbidades da educação pública e privada, e servidores da Secretaria Pública de Segurança, com atuação em Manaus, com 18 a 49 anos de idade.

Os pesquisadores investigam, durante um período de 12 meses, o efeito do imunizante e se a aplicação das duas doses da vacina é capaz de prevenir quadros clínicos moderados e graves de Covid-19 nessa população, ao nível daqueles da mesma faixa etária que não apresentam comorbidades, mas têm fatores de risco ocupacional para infecção grave pelo novo coronavírus.

