“Diabão” sofre complicações após procedimento e fará nova cirurgia

Ele possui o corpo completamente tatuado e cheio de diversas mudanças estéticas | Foto: Reprodução

Com o objetivo de ser o "homem mais modificado do mundo”, por meio da moda Body modification, o tatuador Michel Faro Prado, conhecido como “Diabão”, sofre com complicações após um procedimento cirúrgico.

Ele possui o corpo completamente tatuado e cheio de diversas mudanças estéticas. Em março deste ano, Diabão, que tem 46 anos, fez uma lipoaspiração, uma abdominoplastia e removeu o umbigo.

Após o procedimento, ele percebeu que havia sobrado pele e decidiu fazer uma nova cirurgia corretiva, realizada no último dia 28 de junho.

No entanto, os pontos no abdome abriram. Em entrevista ao G1, Carol Praddo, esposa de Michel, conhecida como “Mulher Demônia“, afirmou que o marido tem sofrido com diversas dores e passa a maior parte do tempo deitado.

" “Foi passando os dias e os pontos foram abrindo. Não estamos conseguindo fazer com que feche sozinho " Carol Praddo, esposa de Michel Faro Prado

Ela disse que o marido passará por uma nova cirurgia nesta quinta-feira (8). Carol chegou a realizar uma campanha on-line para arrecadar fundos a fim de custear a operação, que será realizada em um hospital particular de Praia Grande, em São Paulo.

“Casal Praddo”

Também conhecido como “Casal Praddo” nas redes sociais, Diabão e Mulher Demônia ganharam notoriedade pelas diversas alterações realizadas no corpo.

Com o corpo cheio de tatuagens, Diabão adicionou presas ao seus dentes, chifres na cabeça e chegou a amputar um dos dedos para ter a aparência de garras nas mãos. Ao Uol, Michel conta que gostaria de ser “o homem mais modificado do mundo”.

Ele afirma que a ideia veio após ser hostilizado por uma mulher em um posto de saúde, quando foi levar um idoso que havia passado mal na rua. “Tipo, podem me rotular de qualquer coisa, pois sei quem sou! Acredito em Deus e que a figura do Diabo foi criada pelo homem”, fala.

O casal de modificadores está junto há 11 anos e reside em Praia Grande, litoral de São Paulo. Carol tem mais de 60% do corpo tatuado e alterações na testa, dentes, língua e olhos

Leia mais:

Homem remove próprio nariz para parecer com alienígena