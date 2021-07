Publicitário morre após comer comida japonesa e passar mal

José Roberto também era lutador de taekwondo e muay thai | Foto: Reprodução

O publicitário José Roberto Figueiredo, de 47 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (8) depois de comer comida japonesa e passar mal dentro de casa, em Cuiabá. Segundo a família, José Roberto, conhecido como Robertão, teria sofrido reação alérgica ao comer camarão.



José Roberto também era lutador de taekwondo e muay thai. Segundo a família, ele sabia que era alérgico, mas não sabia que havia camarão no prato.

A morte ocorreu em um condomínio no bairro Florais, em Cuiabá.

De acordo com a família, ele começou a passar mal logo que comeu. Em seguida, José Roberto foi até o banheiro do quarto dele. Os familiares ouviram um barulho de queda e tentaram abrir a porta do banheiro, mas ela estava trancada.

O segurança do condomínio foi chamado e arrombou a porta. José Roberto estava caído inconsciente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e os socorristas tentaram reanimar o publicitário. Ele tinha um ferimento na cabeça, possivelmente causado pela queda enquanto ele passava mal no banheiro.

*Com informações do G1

Leia Mais

Alergia a medicamentos: veja como identificar a reação em crianças