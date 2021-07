Caixa-d’água gigante cai e deixa jovem em estado grave; veja vídeos

A estrutura do reservatório, que tinha altura equivalente à de um prédio de 10 andares (cerca de 30 metros) e capacidade para 1 milhão de litros de água, rompe e cai em direção à casa que ficava na esquina | Foto: Reprodução

Goiânia – O que seria um dia comum na pacata cidade de Senador Canedo (GO), quase acaba em tragédia.

Vídeos mostram o momento do desabamento da caixa-d’água gigante, na quinta-feira (8), que deixou um jovem de 18 anos gravemente ferido e atingiu pelo menos quatro residências.

Às 9h56, a câmera de uma residência perto do local filmou a queda e a água se esparramando em direção aos imóveis próximos. Alguns moradores chegam a sair de casa, assustados com o barulho do desabamento.

É possível notar que a estrutura do reservatório, que tinha altura equivalente à de um prédio de 10 andares (cerca de 30 metros) e capacidade para 1 milhão de litros de água, rompe e cai em direção à casa que ficava na esquina. No momento da queda, a caixa estava com 600 mil litros de água.

A casa que ficava bem ao lado do reservatório foi praticamente “varrida” do local, levada pela força da água e atingida em cheio pela estrutura da tampa de ferro da caixa-d’água. Era nela que estava o jovem Yuri Lourenço Giuliani, de 18 anos, que está internado em estado grave e respira com ajuda de aparelhos.

A mãe, Dalilia Louredo, estava no trabalho na hora do ocorrido e, instantes antes, o filho tinha levado o irmão menor de 3 anos para a escola.

" Meu filho está nas mãos de Deus. Ele está intubado. Não sobrou nada [da casa], um tijolo, mas não quero minha casa. Só quero meu filho. Eu começo do zero, mas com meu filho comigo " Dalilia Louredo, mãe da vítima





O rapaz ficou soterrado sob os escombros da casa e foi retirado do local, com ajuda de moradores e bombeiros. Em primeiro momento, foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Senador Canedo, mas, em seguida, em razão da gravidade do caso, foi transferido de helicóptero para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol).

Motivos

O reservatório integra o serviço municipal de abastecimento, exercido pela Agência de Saneamento de Senador Canedo (Sanesc). Técnicos estiveram no local, na companhia do prefeito da cidade, Fernando Pellozo (PSD), para averiguar as razões da queda da caixa-d’água. Moradores disseram ao Metrópoles que ela possui diferentes compartimentos e que na hora da queda ela estaria com água apenas na parte superior.

O presidente da Sanesc, Cainã Teodoro, alegou que o reservatório, inaugurado em outubro de 2019, foi feito para trabalhar com água em qualquer um dos compartimentos e que não faria sentido a hipótese de ela ter caído porque só havia água na parte alta.

Uma equipe da Polícia Técnico-Científica (PTC) esteve no local e solicitou documentações do projeto e do manual de operações para investigar o caso. A caixa auxiliava no abastecimento de 18 bairros da cidade, com uma população estimada de 30 mil pessoas. O fornecimento foi comprometido por algumas horas, mas já foi restabelecido. Em nota, a Sanesc disse que está prestando assistência aos atingidos pelo desabamento.

