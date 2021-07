Homem morre após ataque de tubarão em Pernambuco

Um homem de 51 anos morreu após ser atacado por um tubarão, neste sábado (10), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A vítima, que não teve o nome informado pelo Corpo de Bombeiros, chegou sem vida ao Hospital da Restauração (HR), na área central da capital pernambucana .





Desde 1992, quando começaram a ser registrados os ataques no litoral pernambucano, foram notificados outros 62 incidentes com tubarão. Os dados são do Comitê Estadual de Monitoramento (Cenip). Ao todo, houve 25 mortes, nesse período.

O ataque deste sábado ocorreu na área conhecida como Igrejinha de Piedade, onde já tinham acontecido outros 12 casos. No local, há um posto de guarda-vidas.

A vítima teve lesões graves na coxa e em uma das mãos, que foi amputada, de acordo com os bombeiros.

Vídeos enviados para o WhatsApp da TV Globo mostram o homem caído na areia da praia, bem perto do mar. Havia policiais militares e muitos curiosos em volta.

As imagens são fortes e é possível observar os ferimentos no corpo da vítima do ataque. A morte foi confirmada pela assessoria de comunicação do HR, no início da tarde deste sábado.

Testemunha do ataque, o mecânico Edriano Gomes afirmou que a vítima estava bebendo com amigos. Por volta das 14h o homem entrou na água. O tempo tinha ficado nublado e a maré estava enchendo.

Quando o tubarão atacou, segundo Edriano Gomes, havia apenas uma outra pessoa no mar, além da vítima.

*Com informações do G1

