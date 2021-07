Policial morre após passar a noite com 11 mulheres em motel

A principal suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito | Foto: Reprodução

Considerada misteriosa, temida e assustadora por muitos, a morte normalmente é envolvida em conceitos carregados de dor e sofrimento, mas para alguns homens, como este policial, noticiado na matéria do EM TEMPO, pode ter sido diferente!

Um policial civil de 50 anos morreu após pernoitar com 11 mulheres em um motel . O agente estava no local para comemorar o aniversário de 50 anos. A principal suspeita é que ele tenha sofrido um mal súbito. O casos ocorreu em São Bernardo do Campo, em São Paulo, na última sexta-feira (2). Entenda mais esta história!

Suítes interligadas

O homem alugou quatro suítes do motel para distribuir as mulheres entre os aposentos. Todas as suítes eram interligadas um com as outras e o policial tinha acesso a cada uma.

De acordo com informações da polícia, as mulheres eram todas jovens e garotas de programa. Das 11, quatro mulheres entraram em contato com a gerência do motel diante da suspeita da morte do policial após notarem que ele estava frio.

Estimulante sexual

Funcionários do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontraram com ele uma cartela do Tadalafila, estimulante sexual. Na caixa, eles perceberam a falta de um comprimido, que pode ter sido ingerido pelo homem.

O Instituto Médico-Legal (IML) removeu o corpo, enquanto os policiais recolheram objetos para facilitar as investigações, entre eles o estimulante sexual.



A Secretaria de Segurança Pública afirmou que os fatos serão investigados. O caso foi registrado no 3° Distrito Policial de São Bernardo do Campo como morte natural.

O homem estava na ativa e trabalhava em uma delegacia na Zona Sul de São Paulo. O agente estava separado da segunda mulher.



