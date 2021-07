Vídeo: Jovem atingido por caixa d’água apresenta melhora na UTI

O acidente aconteceu na última quinta-feira (8) | Foto: Reprodução

A queda de uma caixa d'água causou transtornos na vida de moradores da cidade de Senador Canedo (GO), na região metropolitana de Goiânia.

O jovem Yuri Louredo Guiliani, de 18 anos, ficou gravemente ferido ao ser atingido pela queda da caixa d’água gigante. Ele apresentou melhoras nesse fim de semana. Conforme a atualização do boletim médico, ele já respira sem ajuda de aparelhos.

O acidente aconteceu quinta-feira (8). O rapaz estava sozinho em casa, por volta das 9h55, quando a caixa d’água que ficava ao lado de sua residência, com altura equivalente a um prédio de 10 andares e capacidade para 1 milhão de litros de água, desabou. Yuri estava em casa, a mãe no trabalho e o irmão mais novo dele, de apenas 3 anos, estava na creche.

Veja o vídeo do acidente:

Na sexta-feira (9), o jovem estava intubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (Hugol).

No dia seguinte, à noite, segundo a mãe dele, Dalilia Louredo, ele começou a apresentar melhoras e recuperar o quadro de consciência.

Ela disse que segue no hospital, acompanhando de perto as notícias sobre o filho. O quadro geral segue grave, de acordo com o boletim divulgado nesta manhã, mas com respiração espontânea.

Casa destruída

A casa da família foi completamente destruída e arrastada pela força da estrutura de ferro do reservatório e da água que levou tudo que estava pela frente. No momento da queda, havia cerca de 600 mil litros de água na caixa.

Nesse domingo (11), equipes da prefeitura começaram a remover os restos do reservatório que ficaram no local. O prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo (PSD), voltou à rua do bairro Parque Industrial. Ele solicitou à Defesa Civil que seja prestado todo o apoio à família de Dalilia para recuperar documentos e objetos perdidos com a destruição da casa.

Informações sobre possível ressarcimento ou reconstrução da residência da família, ainda, não foram divulgadas. Amigos chegaram a iniciar uma campanha de doação para ajudar Dalilia e os filhos.

