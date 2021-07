PF exonera chefe de divisão que investigou Ricardo Salles

Investigação apurou o envolvimento de Salles com um esquema de propina para facilitar o contrabando de madeira ilegal | Foto: José Cruz/Agência Brasil





Após exonerar os delegados responsáveis pelos dois inquéritos que acusam Salles de beneficiar madeireiras clandestinas que atuam na Amazônia, o diretor-geral Paulo Maiurino decidiu tirar do cargo o chefe da Divisão de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico (Dmaph), Rubens Lopes da Silva.

Na chefia da divisão, Lopes deu sustentação aos inquéritos contra Salles, que nem chegaram a passar pelo crivo de Maiurino. Foi ele quem fez o contato com os investigadores americanos que constataram problemas de documentação no desembarque da madeira contrabandeada em um porto dos Estados Unidos. Ele é um dos mais experientes delegados da área de repressão aos crimes ambientais e fez parte da primeira leva de chefes de delegacias especializadas nesse tipo de delito.





Além de exonerar Lopes, a direção-geral da PF vai tirar a divisão de meio ambiente da Coordenação-Geral de Polícia Fazendária, que investiga crimes financeiros, e subordiná-la à área de repressão a crimes contra direitos humanos e cidadania, que lida mais com questões indígenas na Amazônia.



Rebaixamento

Embora ambas sejam ligadas à diretoria de investigação e combate ao Crime Organizado, a reordenação indica uma mudança de viés nas investigações de crimes ambientais, de crime econômico para crime humanitário. Na estrutura da Polícia Federal, isso representa um rebaixamento, uma vez que a coordenação de direitos humanos tem menos recursos e uma equipe menor.

Embora a exoneração de Lopes não tenha sido publicada ainda no Diário Oficial da União, o delegado já se despediu dos subordinados e já voltou para Curitiba, sua cidade de origem. Segundo ele informou à equipe, na sexta-feira em seu lugar ficará interinamente o delegado Marco Ghandi.





O primeiro delegado a ser exonerado antes de Lopes foi Alexandre Saraiva, que apresentou uma notícia-crime contra Ricardo Salles ao Supremo Tribunal Federal pelos crimes de organização criminosa, advocacia administrativa e obstrução de fiscalização.



Saraiva comandou, em dezembro de 2020, uma operação que apreendeu 200 mil m³ de madeira na divisa do Amazonas com o Pará, à qual Salles se opôs publicamente. O ministro chegou a viajar para o local da apreensão a gravar vídeos dizendo que a madeira apreendida era legal. No dia seguinte à apresentação da notícia-crime ao Supremo, em 15 de abril, Saraiva foi exonerado.

Esquema de propina

Outro que teve a cabeça cortada depois de investigar Ricardo Salles foi o delegado Franco Perazoni, que em maio comandou a Operação Akuanduba. A investigação apurou o envolvimento de Salles e da cúpula do Ibama com um esquema de propina para facilitar o contrabando de madeira ilegal.

Só nesse inquérito, o delegado Perazzoni elencou nove crimes que teriam sido cometidos pelo grupo: corrupção passiva e ativa, contrabando e facilitação de contrabando, prevaricação, advocacia administrativa, crimes contra a administração ambiental, lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e obstrução de justiça.





A ministra do Supremo Cármen Lúcia acatou as denúncias dos delegados, transformando Salles em réu após o ministro Alexandre de Moraes autorizar a quebra do seu sigilo bancário e fiscal. Em junho, dois meses depois, ele deixou o governo.





* Com informações do jornal O Globo





