Flávio diz que Jair Bolsonaro foi para UTI e precisou ser intubado

Em entrevista à rádio Jovem Pan, concedida na manhã desta quarta-feira (14) | Foto: Divulgação

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) e filho do presidente da república Jair Bolsonaro que o pai foi para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e precisou ser intubado como precaução.

Em entrevista à rádio Jovem Pan, concedida na manhã desta quarta-feira (14), o parlamentar informou que Bolsonaro estava sem conseguir respirar e está sendo monitorado para evitar que ele aspire o líquido que estava subindo do estômago.

"Foi realmente para uma Unidade de Tratamento Intensiva, para ficar ali em observação, com os cuidados melhores. Chegou a ser intubado, sim, para evitar que ele bronco aspirasse o líquido que tava vindo do seu estômago. Isso já havia acontecido em uma das cirurgias passadas que ele fez. Por precaução, apenas, nada de grave", declarou Flávio Bolsonaro

Flávio disse ainda que de sábado (9) para domingo (10) o presidente havia ficado internado por conta dos soluços recorrentes. No final de semana o presidente cumpria agenda no Rio Grande do Sul, onde fez uma motociata ao lado de apoiadores em Porto Alegre.

"Estava com muito soluço, não estava conseguindo dormir bem, muita apneia. Ficou em observação, fez alguns exames, tava tudo bem. Voltou para casa no domingo, fizemos até um almoço para recebê-lo", disse.

O parlamentar disse que o estado de saúde apresentado pelo presidente na manhã de hoje foi uma "surpresa". "Ele tinha voltado a apresentar um quadro no mesmo sentido que ele estava no final de semana", disse durante a entrevista.

"Vida sacrificante" do presidente

Para Flávio Bolsonaro, a vida do pai é sacrificante. O parlamentar afirma que, ao mesmo tempo, Bolsonaro se sente grato por pegar "o Brasil de uma forma muito ruim como estava" e ter "melhorado em todos os aspectos".

A fala do senador, no entanto, contrasta com os números recentes sobre a situação do Brasil. Após anos, o país voltou ao Mapa da Fome e os números de desemprego seguem crescendo.

A pandemia e a ausência de vacinas, quando já era possível adquiri-las, atrasou o processo de imunização e fez com que a covid-19 continuasse circulando em território nacional. Como consequência, postos comerciais foram fechados, afetando a economia.





*Com informações do site UOL Notícias

Leia Mais

Internado, Bolsonaro culpa esquerda por condição de saúde

Prefeitura adia inauguração da etapa B do residencial Manauara 2