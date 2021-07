Vídeo: PRF dá carona para noiva e salva casamento

Policiais rodoviários federais passavam pela pista e viram o veículo e a noiva às margens da via | Foto: Reprodução

Imagine estar a caminho do casório e o carro parar por problemas mecânicos. Pois é, esta história parece cena de novela, mas ocorreu com uma noiva do Brasil.



Uma noiva foi ajudada a não perder o próprio casamento na tarde desta quarta-feira (14). Maria de Fátima dos Reis e o casal de padrinhos encontravam-se a caminho do cartório para oficializar o matrimônio quando o carro em que estavam deu pane na BR-020, em Planaltina.

Por sorte, policiais rodoviários federais passavam pela pista e viram o veículo às margens da via. Eles pararam e avistaram Maria com vestido de noiva no banco de trás, por volta das 14h30. Ela e os padrinhos precisavam chegar ao cartório do Colorado até às 15h.



Segunda a PRF, vendo que seria difícil fazer o conserto do carro a tempo, os policiais ofereceram carona. Maria se casou no cartório nesta tarde, e a cerimônia religiosa acontece na Cidade Ocidental na noite desta quarta-feira.

“A gente estava indo pra Brasília, pro casamento da minha irmã, às 15h e de repente, no meio do caminho, o carro parou. A gente ficou desesperado, sem saber o que fazer, graças a Deus chegou o pessoal da PRF e levou a gente até o cartório e deu tudo certo”, disse a madrinha e irmã da noiva, Ramilla dos Reis.

Noiva na BR-020 | Autor: Reprodução

Segunda a PRF, vendo que seria difícil fazer o conserto do carro a tempo, os policiais ofereceram carona | Autor: Reprodução

PRF dá carona para noiva e salva casamento | Autor: Reprodução

Leia Mais



Ônibus de time de futsal tomba e PRF confirma mortes; veja vídeo