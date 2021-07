Enem 2021: instituição libera laboratório para inscrições em Manaus

Neste ano, as provas do Enem serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro. | Foto: Divulgação

O prazo para se inscrever na edição 2021 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) encerra nesta quarta-feira (14). E, para estudantes que ainda não conseguiram finalizar a inscrição, a instituição privada do Amazonas está disponibilizando seus laboratórios de informática gratuitamente, das 9h às 18h.

Os interessados podem se encaminhar para o campus da instituição localizada na avenida Constantino Nery, nº 3693 - Chapada. Basta informar, na recepção, que irá realizar a inscrição para o Enem. O uso de máscara é obrigatório e todas os protocolos de higiene e segurança serão cumpridos.

Para realizar a inscrição, o candidato deve ter em mãos seu documento de identidade, CPF, endereço completo, e-mail e número de telefone válidos. Neste ano, as provas do Enem serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro.

Megavestibular

Para quem perdeu o Megavestibular no início do mês, a faculdade concedeu mais uma chance de iniciar uma graduação no segundo semestre com condições especiais. Nesta sexta e sábado, dias 16 e 17 de julho, diversos cursos de graduação nas modalidades Presencial, Semipresencial, Flex ou Digital, terão até 65% de bolsa.

No Amazonas, as avaliações podem ser agendadas via Whatsapp pelos telefones (92) 9.98152-5094. O atendimento presencial ocorre de acordo com as normas de segurança sanitária vigentes e o uso da máscara é obrigatório.

Para ter acesso às condições especiais desta campanha, o candidato precisa confirmar a sua matrícula até o dia 21 de junho. Confira as condições da campanha e os cursos disponíveis na ação, de acordo com a Unidade ou Polo de Ensino Digital escolhido.

Já para os candidatos que tenham realizado o Enem entre 2015 e 2020, é possível ingressar na graduação sem prestar o vestibular e com descontos durante todo o curso. A partir de 300, quanto maior a nota o exame, maior será o desconto.