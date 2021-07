Irmãos de dois e 12 anos ficam feridos após celular explodir

Existem pessoas que não se preocupam em retirar o celular da tomada imediatamente após o carregamento completo e muito menos desplugar o carregador e o cabo USB. Notícias de incêndio envolvendo 'celular carregando' é que não faltam. E uma delas ocorreu em Alagoas nesta quinta-feira (15).

Dois irmãos ficaram feridos após explosão de um aparelho de telefone celular na manhã desta quinta-feira (15), em uma casa em Pão de Açúcar, município de Alagoas.

O incidente provocou um incêndio no cômodo em que uma adolescente de 12 anos e um menino de 2 estavam, segundo informações dos familiares. Os dois sofreram queimaduras pelo corpo e foram encaminhados ao Hospital de Emergência do Agreste, na cidade de Arapiraca.

De acordo com o portal Alagoas 24 horas, o menino de 2 anos está estável e a menina foi submetida a uma cirurgia. O boletim oficial do hospital, no entanto, ainda não foi divulgado.

Segundo os familiares das vítimas, o celular estava na tomada, dentro do quarto e explodiu com as duas crianças dormindo. A explosão provocou incêndio nos móveis e queimou os dois irmãos.

Felizmente, um parente conseguiu retirá-los do local do incêndio e pedir socorro.

