Cachorro é amarrado em trilho de trem e tem a cabeça cortada em SC

Um cachorro foi amarrado em um trilho de trem e teve a cabeça cortada em Joinville (SC). O animal foi encontrado na última quarta-feira (14) na rua Gustavo Henrique Meyer, no bairro Floresta, na Zona Sul da cidade.



O caso foi divulgado pela Frente de Ação pelos Direitos Animais (Frada) nas redes sociais. Uma pessoa que acompanha o trabalho da entidade informou sobre os maus-tratos ao cachorro e a Frada foi até o local, onde constatou que o animal havia sido amarrado no trilho. Com a passagem do trem, ele morreu decapitado.

A Frada agora busca informações sobre o histórico do cachorro e de quem poderia ter cometido o crime. Há relatos de que o animal andava com um morador de rua nas redondezas.

Imagem do cachorro decaptado | Foto: Reprodução

Abandono e maus-tratos contra animais são crimes



A presidente da Frada ressalta que abandono e maus-tratos contra animais são crimes, assim como deixar cachorros amarrados no quintal de casa. Por isso, ela orienta que as pessoas pensem muito antes de levar um animal para casa.

*Com informações do NSC

