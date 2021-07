Vídeo: homem é expulso de rodízio por repetir prato 23 vezes

O restaurante se defendeu e disse que em nenhum momento destratou o cliente | Foto: Reprodução

Um homem foi expulso “por comer demais” de um restaurante em São Paulo na última terça-feira (13) durante um rodízio. João Carlos pagou R$ 19,90 e repetiu 14 vezes a refeição . No 15º prato, foi impedido pelos funcionários do estabelecimento.

Depois de gravar um vídeo que viralizou nas redes sociais, contando o ocorrido, João decidiu ir ao restaurante de novo e, dessa vez, comeu 23 pratos de comida.

“Esse é o resultado de me deixar comer a vontade, ó”, afirmou.

De acordo com ele, na primeira vez, o restaurante devolveu o dinheiro pago no rodízio, pediu que o cliente fosse embora e parasse de comer.







Veja o vídeo:





| Autor: Reprodução





Em nota, o restaurante Ragazzo disse que entrou em contato com o cliente para esclarecer o episódio. O restaurante se defendeu e disse que em nenhum momento destratou o cliente e que o ocorrido não passou de uma “produção de conteúdo para as redes sociais particulares” dele.

Leia a íntegra:

O Ragazzo informa que entrou em contato com o Sr. João Carlos Apolonio, cliente assíduo da unidade Gentil de Moura, na região do Ipiranga, para esclarecer o ocorrido. O caso não passou de uma produção de conteúdo para as redes sociais particulares do cliente, que em momento algum foi distratado ou incentivado a deixar o restaurante pela equipe de operações da rede.

Reforçamos que na promoção Rodízio de Massas & Coxinhas Ragazzo, os clientes podem consumir os pratos selecionados do programa sem limitação de quantidade, conforme estabelece o regulamento oficial disponível no site, redes sociais e lojas físicas da marca.

Leia mais:

Nutricionista dá dicas para alimentação de bebês