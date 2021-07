Mulheres relatam aumento dos seios após tomar vacina da Pfizer; veja

| Foto: Divulgação

Vários relatos de mulheres na Noruega apontaram um aumento do tamanho dos seios depois de serem vacinadas com o imunizante da Pfizer contra a Covid-19.

"Tive que comprar um sutiã maior", revelou uma das mulheres afetadas. Uma outra pessoa reportou o crescimento dos seios em dois tamanhos após a vacinação.

Segundo a Agência Norueguesa de Medicamentos, o aumento no tamanho dos seios pode tratar-se de uma resposta do sistema imunológico à vacina da Pfizer. Um vídeo viralizou no tik tok após uma moça chamada Emma relatar que notou o crescimento dos seios após tomar a dose do imunizante americano.

Desde janeiro deste ano, quando começaram a ser aplicadas as vacinas contra Covid-19 no país, são muitas as dúvidas da população em relação à eficácia dos imunizantes disponíveis.

Nas últimas semanas, após o início do uso da vacina Janssen, de apenas uma dose, vários casos ocorreram de pessoas tentando escolher a mais conveniente para tomar.

Também tem sido recorrente os casos de resistência à segunda dose. Conforme último levantamento do Ministério da Saúde, mais de 4 milhões de pessoas deixaram de completar o processo de imunização, dentro do prazo recomendado.

