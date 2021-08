Vídeo: Para evitar ataque, EUA detonam carro-bomba em Cabul

Imagens registradas por redes de televisão e repórteres que fazem a cobertura da crise afegã mostram fumaça saindo de uma área residencial | Foto: Reprodução da Internet

CABUL (AFEGANISTÃO) - Para impedir outro ataque em Cabul, no Afeganistão, os Estados Unidos da América (EUA) enviaram um drone das Forças Armadas para explodir um carro-bomba na manhã deste domingo (29). A ameaça foi arquitetada pelo Estado Islâmico, segundo o Comando Central americano.



De acordo com o órgão do Departamento de Defesa responsável por operações no Grande Oriente Médio e em parte da Ásia, o carro-bomba seria usado em um atentado na área do aeroporto de Cabul, que já foi atingido por explosões reivindicadas pelo grupo terrorista na quinta-feira (26).

A confirmação foi dada pelo capitão Bill Urban, porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos, à rede de TV americana CNN. As Forças Armadas americanas realizaram hoje um ataque aéreo não tripulado para autodefesa a um veículo em Cabul, eliminando uma ameaça iminente do Estado Islâmico ao Aeroporto Internacional Hamad Karzai."Bill Urban, porta-voz do Comando Central dos EUA O porta-voz afirmou que as forças americanas estão verificando a possibilidade de vítimas civis, mas, segundo ele, "não há indicações neste momento" a esse respeito

O porta-voz afirmou que as forças americanas estão verificando a possibilidade de vítimas civis, mas, segundo ele, "não há indicações neste momento" a esse respeito. Urban disse que foi registrada uma explosão secundária após o ataque com o drone, o que indica a presença de "uma quantidade substancial de material explosivo" no interior do veículo.

"Permanecemos atentos a possíveis ameaças futuras", declarou.



Imagens registradas por redes de televisão e repórteres que fazem a cobertura da crise afegã mostram fumaça saindo de uma área residencial. Duas testemunhas disseram à agência de notícias Reuters que a explosão teria sido causada por um foguete que caiu no local.

*Com reprodução do UOL

