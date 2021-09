Vídeo: decorador troca de noivo no altar e desabafa: “Me traiu"

Em um vídeo registrando o momento, Eder, emocionado, dispara: “Eu troquei de noivo" | Foto: Reprodução

O casamento de Eder Meneghine mexeu com as redes sociais nos últimos dias. O decorador trocou de noivo 24h antes de subir ao altar no último dia 7 e, desde então, a história não para de ganhar novos desdobramentos.

Dyl Reis, o noivo que foi trocado, afirmou ao Metrópoles que a decisão de terminar o casamento partiu dele. Agora, no entanto, resolveu contar os motivos.

" A decisão partiu de mim. Dois dias antes do casório, descobri que me traía com garotos de programa. Por ter ficado com a cabeça quente, decidi não me casar mais " Dyl, ex-noivo

“Fui sincero, verdadeiro, nunca menti pra ele, mas a relação já não ia bem. Brigávamos direto”, completou.

Quando questionado sobre o fato da polícia ter ido ao local onde morava com Eder, Dyl explicou que a briga aconteceu por conta de uma moto Scooter e um celular iPhone 12 ProMax que havia ganhado.

“Ele me presenteou e não colocou no meu nome, o que comprova que já estava mal-intencionado. Fomos parar na delegacia, entramos num acordo, e ele se apoderou dos presentes. Nem tinha como ficarem comigo, e ele tentando provar que era apropriação indébita”, disse.

Ele também afirmou que nunca roubou Eder: “Usou talões de cheques meus, passou-os para agiotas com valores altos que não tenho condição agora de cobrir, e estou preocupado com isso. Eu, sim, me sinto roubado. Essa maneira de agir não acho correta, parecia já ter a intenção de me ferrar. Quer se passar por inocente. Sempre fui legal com ele, um parceiro muito bom em todos os segundos e momentos”.

A treta matrimonial envolvendo o arquiteto e Dyl veio a público após Eder anunciar, posicionado no altar montado no Solar das Palmeiras, na Ilha da Gigóia, Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, que estava casando, mas que havia trocado o noivo na véspera.

Em um vídeo registrando o momento, Eder, emocionado, dispara: “Eu troquei de noivo”. “Eu errei 20 anos na minha vida. E errei 20 anos numa coisa que poderia ter dado realmente certo. Eu tive que trocar os documentos e vou avisar vocês o seguinte: eu troquei de noivo de ontem para hoje”, disse o arquiteto.

Dyl, que foi supostamente trocado, afirma, porém, que, ao contrário do divulgado, foi dele a decisão de romper a relação com o arquiteto. “Consegui abrir os olhos antes do ‘sim’. Eu terminei”, disse, em entrevista exclusiva ao Metrópoles.

