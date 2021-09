Namorado da Flordelis diz que o relacionamento continua: 'É amor'

Flordelis e Allan Soares. | Foto: divulgação

O namoro entre Flordelis e o produtor musical Allan Soares, de 25 anos, segue firma e forte. A informação foi confirmada pelo próprio jovem. O relacionamento continua após a prisão da ex-deputada, de 60 anos. Ela foi acusada pela Justiça de ser a mandante do assassinato do ex-marido, o Pastor Anderson do Carmo. "Continua, sim (o relacionamento)", afirmou Allan, ao Jornal EXTRA.

Ele acrescenta que não pode dar mais detalhes sobre a situação, mas se declara ao falar do namoro com Flordelis: 'É amor!'.

Através das redes sociais, o produtor costuma dividir com seguidores momentos os cultos religiosos que frequenta, além de compartilhar em seu perfil postagens de apoio à Flordelis feita por admiradores dela. Em uma das ocasiões, o jovem publicou um trecho de uma canção da amada, com dizeres como "A realidade é dura".

"Jacó, enxugue as lágrimas. A realidade é dura, maior é a promessa. O seu José está guardado. Sei que existe a hora certa. Que o céu explica o que a terra nunca compreendeu", consta do trecho da música destacado por Allan, que fala de dois personagens bíblicos.

Os dois já se relacionam há alguns meses. Ainda em fevereiro deste ano, como foi publicado pelo EXTRA, Flordelis já não fazia tanta questão de esconder sua ligação com o produtor.

Os dois, inclusive, posaram abraçados no aniversário de 60 anos dela. Além disso, durante uma live , em seu próprio Instagram, Flordelis falava com os seguidores sobre os compromissos de sua agenda. Na ocasião, a deputada se dirigiu a Allan, que estava a seu lado, chamando-o de "amor".

Assim como a ex-deputada, Allan é evangélico. Ele trabalha com artistas do segmento gospel.

Os dois se conhecem, pessoalmente, há pelo menos três anos. Em 2018, o jovem posou ao lado de Flordelis e o, então, marido dela, Anderson, durante uma visita deles a Macaé.

* Com informações do Jornal Extra.

